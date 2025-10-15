Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 3: Gemahl für eine Nacht
49 Min.Ab 12
Kardinal Versucci kann gerade noch fliehen, bevor die Säuberungsaktion von Papst Alexander auch ihn erfasst. Unterdessen reist Cesare Borgia nach Neapel, um Lucrezias Ehevertrag mit Alfonso D'Aragona auszuhandeln. Obwohl die Verhältnisse in Neapel desaströs sind und Alfonso sich weigert, Lucrezias unehelichen Sohn im Palast aufzunehmen, wird der Ehevertrag geschlossen. Es kommt zum Zerwürfnis; Lucrezia landet im Bett ihres Bruders - in der Hochzeitsnacht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren