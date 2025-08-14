Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Fokus pur! Lorenz Büffel ist bereit seinen Traum zu verwirklichen

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 14.08.2025
46 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6

Lorenz kehrt von seiner Musiktour heim und wird mit Emilys Familienbesuch konfrontiert. Er sieht die Chance, alle von "Büffelmann 6" zu überzeugen. Gleichzeitig steht die Neugestaltung des Gartens an - Stefan träumt von einem Dschungel. Zwischen Palmenauswahl und Alpakafarm-Besuch versucht er beharrlich, Emily für seine Bar-Pläne zu gewinnen. Wird er seine Frau endlich überzeugen können?

