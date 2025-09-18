Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lorenz heißgeliebtes Gefährt macht schlapp - Konsequenzen für den "Blauen Blitz"

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 18.09.2025
45 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 6

Ausgerechnet auf der Heimfahrt vom Auftritt im Megapark macht der "Blaue Blitz" mal wieder schlapp. Emily reicht's. Lorenz hingegen hält an seinem treuen Gefährt fest. Am nächsten Tag geht's gemeinsam mit dem Wagen in die Werkstatt zu Kumpel Flo. Diagnose: die Drosselklappe war defekt. Emily fordert klare Konsequenzen - also wird eine Regel aufgestellt: Zwei Monate ohne Panne, sonst muss der "Blaue Blitz" gehen.

