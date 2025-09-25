Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

The final Countdown - Die Zeit vor dem Wedding-Event wird für Lorenz knapp

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 25.09.2025
The final Countdown - Die Zeit vor dem Wedding-Event wird für Lorenz knapp

The final Countdown - Die Zeit vor dem Wedding-Event wird für Lorenz knappJetzt kostenlos streamen

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Folge 8: The final Countdown - Die Zeit vor dem Wedding-Event wird für Lorenz knapp

46 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6

Lorenz plant ein Wedding-Chapel-Pop-Up-Event, doch die Zeit wird knapp. Mit Emily und Schwagi besorgt er hektisch Deko und Ringe. Trotz Zeitdruck muss Lorenz auch noch im Megapark auftreten. Am großen Tag schließlich herrscht Chaos: Reden müssen geschrieben, Urkunden gedruckt werden. Wird überhaupt jemand kommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Kabel Eins
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer

Alle 1 Staffeln und Folgen