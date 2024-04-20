Wunschmobile & Camper-Albtraum Jetzt kostenlos streamen
Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 20.04.2024: Wunschmobile & Camper-Albtraum
45 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 12
In Bad Bramstedt stehen in der Werkstatt kreative Lösungen hoch im Kurs. Denn Längsschlafen im Camper ist äußerst praktisch. Die Bulli-Spezialisten von „Van360“ schrauben derweil in Rostock am „Blumen-Bus“ eines Kunden. Dabei macht das Team eine unerfreuliche Entdeckung. Die Metallsplitter im Motoröl stellen ein ernsthaftes Problem dar. Und in Berlin starten Tobi und Co. ein neues Projekt. Die Vollprofis verbinden Pontons mit der Unterkonstruktion eines Hausboots. Damit legen die Wasserfahrzeugexperten das Fundament für alle weiteren Bauschritte.
