Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 25.05.2024: Endspurt & Ziellinie
44 Min.Folge vom 25.05.2024Ab 12
Auf den letzten Drücker! Das Team „von „4Wheel24“ nimmt im Haslochbachtal bei Würzburg ein Gefährt in Betrieb, das acht Jahre lang stillstand. Besteht das Fahrzeug die TÜV-Kontrolle? Im „Camperwerk“ in Bad Bramstedt sind in dieser Folge auch die Azubis gefordert. Felix und Phil fertigen in der Werkstatt unter Zeitdruck Spezial-Einbauteile an. Und in Teltow ist beim Abtransport eines 16 Meter langen und 22 Tonnen schweren Hausboots absolute Konzentration gefragt. Erst wenn das mobile Heim im Hafenwasser schwimmt, ist der Auftrag erfolgreich erledigt.
