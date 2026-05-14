Staffel 1Folge 18vom 14.05.2026
Bobby auf Abwegen / Die Pyjama-PartyJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 18: Bobby auf Abwegen / Die Pyjama-Party
22 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6
Ronnie Anne und Sid freuen sich auf ihre Übernachtungsparty, aber Carl und Adelaide könnten ihnen den Spaß verderben! // Nach einem Streit mit Abuelo geht Bobby zur Arbeit, um mit Mr. Hong seine neuen Geschäftsideen zu testen.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany