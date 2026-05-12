Staffel 2Folge 13vom 12.05.2026
Die Streithähne / Rhythmus im BlutJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 13: Die Streithähne / Rhythmus im Blut
22 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Ronnie Anne glaubt, die Ehe ihrer Großeltern ist in Gefahr, nachdem sie eine Beziehungs-Talkshow gesehen hat. // Ronnie Anne lernt den Tanz "Baile Folklorico" und erfährt, dass mit ihrer Tanzlehrerin Tante Frida nicht zu scherzen ist.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany