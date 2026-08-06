Staffel 2Folge 14vom 06.08.2026
Carl, der Meisterschwimmer / Der Sitz-StandJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 14: Carl, der Meisterschwimmer / Der Sitz-Stand
22 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Bobby beschließt Carl das Schwimmen beizubringen, als er herausfindet, dass er das nicht kann. Die Kinder flehen Opa verzweifelt an die Klimaanlage nutzen zu können. Sie wollen Geld auf dem Jahrmarkt verdienen, da der Strom für die Anlage teuer ist.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon