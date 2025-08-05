Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Challengereise

Istrien

krone.tvStaffel 1Folge 1vom 05.08.2025
Istrien

Die Challengereise

Folge 1: Istrien

71 Min.Folge vom 05.08.2025

Vom idyllischen Berg- bis zum geschäftigen Fischerdorf, vom Luxus-Hotel bis zum familiären und hundefreundlichen Campingplatz - das alles ist Istrien und noch viel mehr. Begleiten Sie Annie & Mario zum Auftakt unserer krone.tv Challenge-Reise um die Welt in die kroatische Stadt Poreč - wir zeigen Ihnen, was der malerische Ort an der wunderschönen Adriaküste alles zu bieten hat.

