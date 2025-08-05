Die Challengereise
Folge 1: Istrien
71 Min.Folge vom 05.08.2025
Vom idyllischen Berg- bis zum geschäftigen Fischerdorf, vom Luxus-Hotel bis zum familiären und hundefreundlichen Campingplatz - das alles ist Istrien und noch viel mehr. Begleiten Sie Annie & Mario zum Auftakt unserer krone.tv Challenge-Reise um die Welt in die kroatische Stadt Poreč - wir zeigen Ihnen, was der malerische Ort an der wunderschönen Adriaküste alles zu bieten hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Challengereise
Genre:Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv