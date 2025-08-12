Die Challengereise
Folge 2: Zentraldalmatien
71 Min.Folge vom 12.08.2025
Begleiten Sie Annie und Mario auf ihrer unvergesslichen Reise durch Dalmatien. Erleben Sie mit ihnen die faszinierende Landschaft, tauchen Sie mit krone.tv ein in die reiche Kultur und entdecken Sie die versteckten Schätze dieser atemberaubenden Region.
