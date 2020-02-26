Staffel 01 Folge 01 - Die DauercamperJetzt kostenlos streamen
Die Dauercamper
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Die Dauercamper
51 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6
Sabine aus Rapoltenkirchen spart schon lange auf einen eigenen Wohnwagen, mit dem sie die Campingplätze unsicher machen kann. Heute darf sie ihr selbstgemachtes Geschenk endlich in Empfang nehmen. Währenddessen haben die Dauercamper in Radstadt mit den eisigen Temperaturen zu kämpfen. Als auch noch die Toilettenanlage streikt, müssen sie sich schnellstmöglich etwas einfallen lassen.
