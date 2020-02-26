Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Dauercamper

Staffel 01 Folge 01 - Die Dauercamper

ATVStaffel 1Folge 1vom 26.02.2020
Staffel 01 Folge 01 - Die Dauercamper

Staffel 01 Folge 01 - Die DauercamperJetzt kostenlos streamen

Die Dauercamper

Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Die Dauercamper

51 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 6

Sabine aus Rapoltenkirchen spart schon lange auf einen eigenen Wohnwagen, mit dem sie die Campingplätze unsicher machen kann. Heute darf sie ihr selbstgemachtes Geschenk endlich in Empfang nehmen. Währenddessen haben die Dauercamper in Radstadt mit den eisigen Temperaturen zu kämpfen. Als auch noch die Toilettenanlage streikt, müssen sie sich schnellstmöglich etwas einfallen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Dauercamper
ATV
Die Dauercamper

Die Dauercamper

Alle 1 Staffeln und Folgen