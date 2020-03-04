Staffel 01 Folge 02 - Die DauercamperJetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.03.2020
Die Campinggäste am Mondsee fiebern dem Sommer und den heißen Temperaturen entgegen. Viele beginnen langsam damit, ihre Wohnwagen auf Vordermann zu bringen. Franz steckt außerdem mitten in den Vorbereitungen für seine Geburtstagsparty. Währenddessen hat Johnny am Campingplatz Aussee alle Hände voll zu tun. Leidenschaftlich gern steht er den Dauerbewohnern mit seinen handwerklichen Fähigkeiten zur Seite.
