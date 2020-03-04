Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 2vom 04.03.2020
Die Campinggäste am Mondsee fiebern dem Sommer und den heißen Temperaturen entgegen. Viele beginnen langsam damit, ihre Wohnwagen auf Vordermann zu bringen. Franz steckt außerdem mitten in den Vorbereitungen für seine Geburtstagsparty. Währenddessen hat Johnny am Campingplatz Aussee alle Hände voll zu tun. Leidenschaftlich gern steht er den Dauerbewohnern mit seinen handwerklichen Fähigkeiten zur Seite.

