Staffel 01 Folge 04 - Die DauercamperJetzt kostenlos streamen
Die Dauercamper
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Die Dauercamper
In Folge 4 herrscht ausgelassene Stimmung bei der Mallorca Party am Seecamp Eden in Salzburg. Robert, der bereits den ganzen Winter hier am Campingplatz verbracht hat, wird nun von der Chefin des Platzes versucht an die Frau zu bringen. Die Mallorca Party eignet sich dafür perfekt. Zwischen Campingwägen, Sangria und heißen Temperaturen wird getrunken und getanzt. Das einzige Problem: der Bayer Robert mag nicht so wirklich, denn keine Dame scheint ihm recht zu sein. Wieder mit dabei sind Gerhard und Uschi. Sie haben die Liebe zum Campen gemeinsam gefunden und letztes Jahr geheiratet. Nun wollen sie ihren ersten Hochzeitstag am Campingplatz Seeblick mit ihren Camperfreunden feiern. Das Problem es regnet und keiner feiert mit. Das verdirbt den beiden nicht den Spaß und sie schmücken ihren Camper, schmeißen sich in ihr Hochzeitsgewand und tanzen noch einmal ihren Hochzeitstanz. Ob der romantischen Stimmung fließen Glückstränen bei Uschi und die Hochzeitstorte, wie könnte es anders sein mit Campingwagen oben drauf, runden den Tag gelungen ab. In der Wachau, mit Blick auf die Donau, liegt der Campingplatz Stumpfer. Es ist ein kleiner, bescheidener Campingplatz. Die Dauercamper haben hier sogar eine eigene Bürgermeisterin und einen ganz besonderen Camper namens Idefix. Der kleine Havaneser lebt hier mit seinem Herrl und Frauerl, die er ordentlich an der kurzen Leine hält. Er ist stolzer Besitzer einer eigenen Sonnenliege und sein Badewasser wird wohltemperiert.
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