Die Entscheidung des Publizisten und Pädagogen Niki Glattauer, assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, hat das Thema des selbstbestimmten Sterbens ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Eine solche Entscheidung betrifft immer auch Angehörige. Im neuen ORF1-Ethik-Format "Die entscheidende Frage" diskutieren zwei Gäste über ihre persönliche Entscheidung und die Frage: Soll ich einem todkranken Menschen beim Sterben helfen? Gisela Suppan hat ihren Onkel bei assistiertem Suizid unterstützt, Lelli Altenburg ist mit Herz und aus Überzeugung in der Palliativbegleitung tätig. Bei Moderator Konstantin Obermayr diskutieren sie Pro und Contra der entscheidenden Frage! Wer sich in einer belastenden Situation befindet, kann umgehend und vertraulich Hilfe erhalten: Die Psychiatrische Soforthilfe bietet unter 01/313 30 rund um die Uhr Rat und Unterstützung im Krisenfall. Die österreichweite Telefonseelsorge ist ebenfalls jederzeit unter 142 gratis zu erreichen. Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene bietet auch Rat auf Draht unter der Nummer 147.
