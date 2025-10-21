Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die entscheidende Frage

Die entscheidende Frage: Zoobesuch - Moralisch vertretbar oder absolutes Tabu?

ORF1Staffel 1Folge 2vom 21.10.2025
Die entscheidende Frage: Zoobesuch - Moralisch vertretbar oder absolutes Tabu?

Die entscheidende Frage: Zoobesuch - Moralisch vertretbar oder absolutes Tabu?Jetzt kostenlos streamen

Die entscheidende Frage

Folge 2: Die entscheidende Frage: Zoobesuch - Moralisch vertretbar oder absolutes Tabu?

25 Min.Folge vom 21.10.2025

Der Besuch im Zoo lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Tiergärten zeigen nicht nur die Artenvielfalt der Tierwelt auf, sondern unterstützen auch Artenschutzprogramme in aller Welt. Kritiker und Kritikerinnen hingegen erheben große Einwände gegen die Haltung von Tieren in Zoos. Die Tiere würden letztlich nur zur Unterhaltung der Menschen in Käfigen gehalten, lautet nur eines der Argumente gegen Tiergärten. Soll man heute überhaupt noch in den Zoo gehen? Darüber diskutieren in "Die entscheidende Frage" Bloggerin Daniela Machian und Zoologin Iris Starnberger bei Moderator Konstantin Obermayr. Dabei werfen sie auch einen genaueren Blick auf das Leben von Eisbär, Robbe &Co. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Roland Klocker

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die entscheidende Frage
ORF1
Die entscheidende Frage

Die entscheidende Frage

Alle 1 Staffeln und Folgen