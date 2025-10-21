Die entscheidende Frage: Zoobesuch - Moralisch vertretbar oder absolutes Tabu?Jetzt kostenlos streamen
Die entscheidende Frage
Folge 2: Die entscheidende Frage: Zoobesuch - Moralisch vertretbar oder absolutes Tabu?
Der Besuch im Zoo lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Tiergärten zeigen nicht nur die Artenvielfalt der Tierwelt auf, sondern unterstützen auch Artenschutzprogramme in aller Welt. Kritiker und Kritikerinnen hingegen erheben große Einwände gegen die Haltung von Tieren in Zoos. Die Tiere würden letztlich nur zur Unterhaltung der Menschen in Käfigen gehalten, lautet nur eines der Argumente gegen Tiergärten. Soll man heute überhaupt noch in den Zoo gehen? Darüber diskutieren in "Die entscheidende Frage" Bloggerin Daniela Machian und Zoologin Iris Starnberger bei Moderator Konstantin Obermayr. Dabei werfen sie auch einen genaueren Blick auf das Leben von Eisbär, Robbe &Co. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Roland Klocker
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick