Folge 3: Die entscheidende Frage: Kontaktabbruch: Soll ich den Schlussstrich bei meinen Eltern ziehen?
Eigene Eltern gelten häufig als wichtige Bezugspersonen, der Kontakt zu den Eltern ist in Österreich sogar gesetzlich verankert. Dabei ist eine stabile Eltern-Kind-Beziehung keineswegs selbstverständlich, manche Menschen entfremden sich sogar von ihren Eltern. Im neuen ORF1-Ethik-Format "Die entscheidende Frage" diskutieren zwei Gäste über ihre persönliche Entscheidung und die Frage: Soll ich den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen? Joost Herrebout hat den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen, Dimitris Tyropolis hat den Kontakt zu seinen Eltern wieder aufgenommen. Bei Moderator Konstantin Obermayr diskutieren sie Pro und Contra der entscheidenden Frage! Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Roland Klocker
