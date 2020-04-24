Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Staffel 1Folge 15vom 24.04.2020
Folge 15: Unsichtbare Fesseln

24 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12

Alkoholeskapaden, unangekündigtes Verschwinden und dreiste Lügen. Eine Siebzehnjährige dreht plötzlich extrem auf und lässt ihre Eltern nicht mehr an sich heran. Haben sie ihr zu viele Freiheiten gegeben? Was verschweigt sie ihnen und ihrem festen Freund?

SAT.1
