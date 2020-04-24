Die Familienhelfer
Folge 15: Unsichtbare Fesseln
24 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12
Alkoholeskapaden, unangekündigtes Verschwinden und dreiste Lügen. Eine Siebzehnjährige dreht plötzlich extrem auf und lässt ihre Eltern nicht mehr an sich heran. Haben sie ihr zu viele Freiheiten gegeben? Was verschweigt sie ihnen und ihrem festen Freund?
