Die Familienhelfer
Folge 63: Im falschen Körper
23 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Lara und Bente sind verzweifelt, denn Sohn Ilja (10) wirkt belastet und spricht nicht mehr mit ihnen. Als sie ihn auch noch beim heimlichen Puppenspiel erwischen, stellt sich die Frage, was dem verzweifelten Jungen derart zu schaffen macht. Kann die Familienhelferin dem bedrückten Jungen beistehen und helfen?
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Die Familienhelfer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1