Die Familienhelfer
Folge 57: Heute bin ich gelb
24 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12
Ein Mädchen läuft täglich mit unterschiedlichen Perücken herum. Was verbirgt das Kind, dass es sogar nach einem Sturz, der eine Kopfverletzung verursacht haben könnte, die Perücke unter keinen Umständen abnehmen möchte? - Ein 11-jähriger Junge verwandelt das Kinderzimmer in einen Müllberg. Möchte er mit seinem messieartigen Verhalten den kleinen Bruder rausekeln, mit dem er sich das Zimmer teilt? Oder hat sein zwanghaftes Verhalten einen anderen Hintergrund?
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Die Familienhelfer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: Sat.1