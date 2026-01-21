Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Franz Klammer Story

Die Franz Klammer Story

ORF1Staffel 1Folge 1vom 21.01.2026
Die Franz Klammer Story

Die Franz Klammer Story

Die Franz Klammer Story

Folge 1: Die Franz Klammer Story

58 Min.Folge vom 21.01.2026

Michael Kögler trifft sich 30 Jahre nach seiner preisgekrönten Dokumentation "Die Franz Klammer Story" nochmals mit dem erfolgreichsten Abfahrer aller Zeiten. In dem Porträt wird nicht nur auf die Skikarriere mit der Krönung durch den Olympiasieg in der Abfahrt 1976 in Innsbruck zurückgeblickt, sondern auch auf das Phänomen Franz Klammer und sein familiäres Umfeld, gepaart mit allen Höhen und Tiefen seines Lebens. Bildquelle: ORF

