Die Fußchirurgen
Folge vom 29.08.2021: Folge 14
44 Min.Folge vom 29.08.2021Ab 12
Richard ist Lehrer und Football-Trainer in Oklahoma. Doch der 51-Jährige, der an Diabetes Typ 2 leidet, kann kaum noch trainieren, weil sein rechter Fuß bei der kleinsten Belastung fürchterlich schmerzt. Er ist seit Geburt fehlgebildet, weshalb sein großer Zeh amputiert werden musste und nun seit drei Jahren nicht verheilt. Die Wunde nässt und blutet, die anderen Zehen sind krumm und schief. Ehefrau Kim befürchtet, dass die Wunde infiziert ist und Richard sein Bein verlieren könnte. Deshalb reisen die beiden nach Kalifornien und hoffen auf die Hilfe von Expertin Dr. Vincent.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.