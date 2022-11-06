Die Fußchirurgen
Folge vom 06.11.2022: Die Spezialzehen
44 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12
Emily aus Portland liebt ihren Job als Stylistin im eigenen Friseursalon, hat aber immer größere Probleme mit ihrem linken Fuß. Ein Ballenzeh und eine ständig entzündete Riesenbeule behindern sie und verursachen Schmerzen wie Messerstiche. Stundenlanges Stehen im Salon ist kaum mehr möglich, obwohl Emily fast nur noch orthopädische Schuhe trägt. Ein Termin bei Dr. Vincent in Orange County soll Klarheit bringen, denn die alleinerziehende Mutter ist der Verzweiflung nahe. Die Fußchirurgin diagnostiziert ein entzündetes Großzehen-Gelenk – was wohl vom jahrelangen Tragen zu enger, zu hoher Schuhe herrührt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.