Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 09.02.2015: Lincoln Continental
45 Min.Folge vom 09.02.2015Ab 6
Der Lincoln Continental: Kaum ein Auto steht sinnbildlicher für die Straßenkreuzer der sechziger Jahre. Der Wagen sollte im Oberklassensegment den Cadillacs Konkurrenz machen. Das 63er-Modell definierte den typischen „Lincoln-Look“: gerade Seiten, knackige Linien und Heckflossen. Ein weiteres Markenzeichen der riesigen Karosse sind die staatsmännischen Türen. Um sein Gewicht von sagenhaften 2,3 Tonnen zu bewegen, benötigte der Klassiker einen leistungsstarken V8-Motor. Die Gebrauchtwagen-Profis haben in Kalifornien ein vielversprechendes Projekt an der Angel.
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
