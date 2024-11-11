Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Ford XR8 – Australien

DMAXFolge vom 11.11.2024
Ford XR8 – Australien

Ford XR8 – AustralienJetzt kostenlos streamen

Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Folge vom 11.11.2024: Ford XR8 – Australien

44 Min.Folge vom 11.11.2024

In den Bathurst Plains liegt das Epizentrum der australischen Muscle-Car-Szene. Rund um den Mount Panorama liegen die Fans der Autohersteller Ford und Holden schon ewig im Clinch. Und auf welche Seite schlagen sich die Gebrauchtwagen-Profis? Die britischen Kraftfahrzeugexperten entscheiden sich in Down Under für einen Ford Falcon XR8 mit 5,4-Liter-V8-Motor. Damit will das Duo einen 412 PS starken Holden GTS in die Schranken weisen. Kann Ex-Formel-1-Mechaniker Marc „Elvis“ Priestley aus dem Falcon in der Werkstatt noch mehr Leistung rauskitzeln?

