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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Toyota Hilux – Australien

DMAXFolge vom 25.11.2024
Toyota Hilux – Australien

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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Folge vom 25.11.2024: Toyota Hilux – Australien

45 Min.Folge vom 25.11.2024

Die Gelegenheit war günstig. Deshalb hat Mike Brewer in Australien direkt zugeschlagen. Der britische Autoexperte hat in Down Under für umgerechnet 6600 Euro einen Toyota Hilux gekauft. Marc „Elvis“ Priestley soll den vielseitigen Pick-up in der Werkstatt zu einem robusten Geländefahrzeug aufrüsten. Im Outback herrschen extreme Bedingungen. Dort sind Mensch und Material enorm gefordert. Deshalb montiert der ehemalige Formel-1-Mechaniker an dem Vehikel neue Reifen, einen Schutzbügel und einen Schnorchel. Damit kann der Toyota Flüsse durchqueren.

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