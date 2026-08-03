Audi RS2 Avant - DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 03.08.2026: Audi RS2 Avant - Deutschland
44 Min.Folge vom 03.08.2026
1993 haben sich Audi und Porsche zusammengeschlossen, um den ultimativen Kombi zu bauen. Das Ergebnis war ein 315 PS starkes Fahrzeug, das Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 260 km/h erreichte. Doch Pascal bietet seinen RS2 in Deutschland für vergleichsweise günstige 43.000 Euro an. Mike Brewer möchte wissen, warum – und die Antwort findet sich im Serviceheft: Der letzte Stempel stammt aus dem Jahr 2009. Der Wagen wurde seitdem offenbar nicht regelmäßig gewartet. Bei einem Modell wie dem RS2 ist das eigentlich unerlässlich. Greifen die Kfz-Profis dennoch zu?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.