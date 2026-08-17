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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Škoda 110 R - Tschechien

DMAXFolge vom 17.08.2026
Škoda 110 R - Tschechien

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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Folge vom 17.08.2026: Škoda 110 R - Tschechien

45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Statt einer klobigen Limousine brachte der tschechische Autohersteller Škoda 1970 erstmals ein schlankes Coupé auf den Markt. Fünf Jahre später wurden das Gewicht reduziert und der Motor aufgerüstet. Die Version 130 RS holte bei der Rallye Monte Carlo einen Doppelsieg und eroberte die Herzen der Motorsportfans im Sturm. Auch Petr hat an seinem 110 R einiges verändert. Ein Straßenfahrzeug mit Rallye-Anmutung oder doch besser zurück zum Werksstandard? Für welche Verkaufsstrategie werden sich Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley in Prag entscheiden?

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