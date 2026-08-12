Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (1/2): Der Aufstieg der DatenkrakenJetzt kostenlos streamen
Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech
Folge 1: Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (1/2): Der Aufstieg der Datenkraken
Silicon Valley versprach Freiheit – und schuf ein System aus Datenmacht und Manipulation. Die Dokumentation zeigt, wie aus den idealistischen Tech-Pionieren des Silicon Valley globale Machtzentren wurden. Konzerne wie Google, Facebook und Amazon sammeln enorme Mengen personenbezogener Daten und nutzen Algorithmen, Psychologie und digitale Plattformen, um Verhalten gezielt zu beeinflussen. Beleuchtet wird, wie daraus ein milliardenschweres Geschäftsmodell entstand, das Wirtschaft, Politik und Gesellschaft tiefgreifend verändert – und demokratische Prozesse zunehmend unter Druck setzt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/ZDF Digital/iStock janiecbros/iStock gremlin/Sphinx/
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