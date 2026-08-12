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Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech

Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (1/2): Der Aufstieg der Datenkraken

ORF1Staffel 1Folge 1vom 12.08.2026
Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (1/2): Der Aufstieg der Datenkraken

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Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech

Folge 1: Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (1/2): Der Aufstieg der Datenkraken

45 Min.Folge vom 12.08.2026

Silicon Valley versprach Freiheit – und schuf ein System aus Datenmacht und Manipulation. Die Dokumentation zeigt, wie aus den idealistischen Tech-Pionieren des Silicon Valley globale Machtzentren wurden. Konzerne wie Google, Facebook und Amazon sammeln enorme Mengen personenbezogener Daten und nutzen Algorithmen, Psychologie und digitale Plattformen, um Verhalten gezielt zu beeinflussen. Beleuchtet wird, wie daraus ein milliardenschweres Geschäftsmodell entstand, das Wirtschaft, Politik und Gesellschaft tiefgreifend verändert – und demokratische Prozesse zunehmend unter Druck setzt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/ZDF Digital/iStock janiecbros/iStock gremlin/Sphinx/

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