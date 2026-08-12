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Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (2/2): Milliarden, Manipulation, Macht

Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (2/2): Milliarden, Manipulation, MachtJetzt kostenlos streamen

Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech

Folge 2: Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (2/2): Milliarden, Manipulation, Macht

45 Min.Folge vom 12.08.2026

Daten sind längst zur politischen Macht geworden. Der zweite Teil der Doku zeigt, wie Digitalkonzerne psychologische Profile erstellen, Emotionen beeinflussen und politische Kampagnen mit Daten steuern. Von Obamas Wahlkampf über den Cambridge-Analytica-Skandal bis zu Donald Trump wird deutlich, wie persönliche Informationen zur Waffe werden können. Insider und Whistleblower warnen: Ist unsere Demokratie durch die Macht der Daten gefährdet? Regie: Jens Strohschnieder Bildquelle: ORF/ZDF/Getty Images/

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