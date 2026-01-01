Die Geschichte der Fußball-WM
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Die Geschichte der Fußball-WM
Als 1930 die erste Weltmeisterschaft der Männer in Uruguay ausgetragen wurde, glich das Turnier einem Experiment: Lediglich 13 Nationen nahmen teil, europäische Teams reisten wochenlang per Schiff an. Mit dem Einzug des Fernsehens in den 1950er-Jahren explodierte das weltweite Interesse. Die Geschichten der WM wurden Geschichte: Vom "Wunder von Bern", über das "Wembley-Tor" bis hin zu Peles Brasilianern und der späten Krönung von Lionel Messi.
Genre:Sport, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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