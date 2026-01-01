Österreichs 7 WM-Abenteuer
1 StaffelAb 0
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Österreichs 7 WM-Abenteuer
Österreichs Nationalteam schreibt seit fast 100 Jahren WM-Geschichte – mal heroisch, mal dramatisch, manchmal beschämend. Von Skandalen über Sensationssiege bis zu legendären Momenten: Diese Doku zeigt die größten Höhen und tiefsten Tiefen einer Mannschaft, die selten dabei war, aber immer für Gesprächsstoff sorgte.
Genre:Sport
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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