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Die Geschichte der Fußball-WM

Vom Fußball-Experiment zum weltweiten Spektakel: Die Geschichte der Fußball WM

ORF1Staffel 1Folge 1vom 09.06.2026
Vom Fußball-Experiment zum weltweiten Spektakel: Die Geschichte der Fußball WM

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Die Geschichte der Fußball-WM

Folge 1: Vom Fußball-Experiment zum weltweiten Spektakel: Die Geschichte der Fußball WM

49 Min.Folge vom 09.06.2026

Als 1930 die erste Weltmeisterschaft der Männer in Uruguay ausgetragen wurde, glich das Turnier einem Experiment: Lediglich 13 Nationen nahmen teil, europäische Teams reisten wochenlang per Schiff an. Mit dem Einzug des Fernsehens in den 1950er-Jahren explodierte das weltweite Interesse. Die Geschichten der WM wurden Geschichte: Vom "Wunder von Bern", über das "Wembley-Tor" bis hin zu Peles Brasilianern und der späten Krönung von Lionel Messi. Bildquelle: ORF/FIFA/

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