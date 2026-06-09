Vom Fußball-Experiment zum weltweiten Spektakel: Die Geschichte der Fußball WMJetzt kostenlos streamen
Die Geschichte der Fußball-WM
Folge 1: Vom Fußball-Experiment zum weltweiten Spektakel: Die Geschichte der Fußball WM
49 Min.Folge vom 09.06.2026
Als 1930 die erste Weltmeisterschaft der Männer in Uruguay ausgetragen wurde, glich das Turnier einem Experiment: Lediglich 13 Nationen nahmen teil, europäische Teams reisten wochenlang per Schiff an. Mit dem Einzug des Fernsehens in den 1950er-Jahren explodierte das weltweite Interesse. Die Geschichten der WM wurden Geschichte: Vom "Wunder von Bern", über das "Wembley-Tor" bis hin zu Peles Brasilianern und der späten Krönung von Lionel Messi. Bildquelle: ORF/FIFA/
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