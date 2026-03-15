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Die großen Parks in Afrika

Elefanten im Addo-Nationalpark

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Elefanten im Addo-Nationalpark

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Die großen Parks in Afrika

Folge 1: Elefanten im Addo-Nationalpark

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie zeigt die unglaubliche Artenvielfalt in Afrikas Nationalparks. Es werden die komplexen Ökosysteme vorgestellt, in denen zahlreiche Pflanzen und Tiere beheimatet sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

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