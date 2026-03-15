Elefanten im Addo-NationalparkJetzt kostenlos streamen
Die großen Parks in Afrika
Folge 1: Elefanten im Addo-Nationalpark
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Doku-Serie zeigt die unglaubliche Artenvielfalt in Afrikas Nationalparks. Es werden die komplexen Ökosysteme vorgestellt, in denen zahlreiche Pflanzen und Tiere beheimatet sind.
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Alle Staffeln im Überblick
Die großen Parks in Afrika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Tiere, Natur, Dokumentation
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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