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Die großen Parks in Afrika

Der Tafelberg

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Der Tafelberg

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Die großen Parks in Afrika

Folge 2: Der Tafelberg

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie zeigt die unglaubliche Artenvielfalt in Afrikas Nationalparks. Es werden die komplexen Ökosysteme vorgestellt, in denen zahlreiche Pflanzen und Tiere beheimatet sind.

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