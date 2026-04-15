Mit Monika Gruber und der Tiroler Spitzenköchin Viktoria FahringerJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 18: Mit Monika Gruber und der Tiroler Spitzenköchin Viktoria Fahringer
68 Min.Folge vom 15.04.2026
Viktoria Fahringer wusste schon als Mädchen, was sie will. Mit nur 21 Jahren schafft sie es, zur "jüngsten Haubenköchin Österreichs" zu avancieren. Selbstbewusst und kreativ behauptet sich die heute 27-Jährige in der männlich geprägten Gastro-Welt. Geholfen hat ihr dabei, dass sie ein "waschechtes Wirtshauskind" ist. Viktoria Fahringer erzählt Monika Gruber, was sie im Leben antreibt - und was es wirklich bedeutet, einen Gastro-Betrieb tagtäglich auf Top-Niveau zu leiten.
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