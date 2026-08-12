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Die Gruaberin

Mit Monika Gruber und Björn Thorsten Leimbach | Best of

ServusTVStaffel 2Folge 43vom 12.08.2026
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Die Gruaberin

Folge 43: Mit Monika Gruber und Björn Thorsten Leimbach | Best of

22 Min.Folge vom 12.08.2026

Wann ist ein Mann ein Mann? Noch nie wurde darüber so viel diskutiert wie heute. Bleibt die traditionelle Männlichkeit auf der Strecke? Sind viele der neuen Männer wirklich nur „bekennende Warmduscher“? Männercoach Björn Thorsten Leimbach will das Maskuline stärken - und plädiert daher für ein gesundes Maß an Aggression. Seine zentrale These: Kinder brauchen auch einen Vater. Im Gespräch mit Monika Gruber berichtet er Erstaunliches über den Mann von heute.

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