Mit Monika Gruber und Männercoach Björn Thorsten LeimbachJetzt kostenlos streamen
Die Gruaberin
Folge 43: Mit Monika Gruber und Männercoach Björn Thorsten Leimbach
67 Min.Folge vom 12.08.2026
Wann ist ein Mann ein Mann? Noch nie wurde darüber so viel diskutiert wie heute. Bleibt die traditionelle Männlichkeit auf der Strecke? Sind viele der neuen Männer wirklich nur „bekennende Warmduscher“? Männercoach Björn Thorsten Leimbach will das Maskuline stärken - und plädiert daher für ein gesundes Maß an Aggression. Seine zentrale These: Kinder brauchen auch einen Vater. Im Gespräch mit Monika Gruber berichtet er Erstaunliches über den Mann von heute.
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