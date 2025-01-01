Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
Folge 1: Episode 1
100 Min.Ab 12
Comedy-Star Faisal Kawusi tritt gemeinsam mit Jenny Elvers, Patrick Lindner, Wayne Carpendale und Jorge González ein Pflege-Praktikum im Helios Klinikum Berlin-Buch an. In der Reportage-Reihe "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" erleben sie hautnah den Pflegealltag "auf Station".
Genre:Unterhaltung, Gesundheit
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH