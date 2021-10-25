Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
Folge 2: Episode 2
95 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12
Die prominenten Pflege-Praktikant:innen finden sich auf ihren Stationen immer besser zurecht: Während Patrick Lindner auf der HNO zum ersten Mal allein Blutdruck messen darf, kann Jenny Elvers bei den Frühchen auf ihre eigenen Erfahrungen als Mutter zurückgreifen. Wayne Carpendale und seine Mentorin Vanessa wachsen bei einer besonders schwierigen Entfernung einer Drainage als Team zusammen und Jorge González gewinnt auf der Kinderstation eine kleine Freundin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH