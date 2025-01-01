Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Folge 2: Episode 2

95 Min.Ab 12

Die prominenten Pflege-Praktikant:innen finden sich auf ihren Stationen immer besser zurecht: Während Patrick Lindner auf der HNO zum ersten Mal allein Blutdruck messen darf, kann Jenny Elvers bei den Frühchen auf ihre eigenen Erfahrungen als Mutter zurückgreifen. Wayne Carpendale und seine Mentorin Vanessa wachsen bei einer besonders schwierigen Entfernung einer Drainage als Team zusammen und Jorge González gewinnt auf der Kinderstation eine kleine Freundin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
SAT.1
Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Alle 1 Staffeln und Folgen