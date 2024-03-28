Insider Reportage – Soletti Jetzt kostenlos streamen
Die Insider-Reportage
Folge vom 28.03.2024: Insider Reportage – Soletti
27 Min.Folge vom 28.03.2024
Die faszinierende Welt von Soletti kommt ins Rampenlicht: Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Herstellung der Salzstangerl. Wir begleiten das Salzgebäck von der Teigkreation bis zur goldbraunen Perfektion. Wir haben exklusive Einblicke hinter die Kulissen, und erzählen die einzigartige Geschichte von Soletti. Denn begonnen hat alles in einem Werk in Österreich, doch mittlerweile ist diese österreichische Leckerei weltweit beliebt .
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
