Folge vom 31.10.2025: Backstage am Hauptbahnhof Wien
28 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
"Backstage am Hauptbahnhof Wien" gewährt exklusive Einblicke in die verborgene Welt des größten Verkehrsknotenpunkts Österreichs. Von Stefan, dem präzisen Zugverschieber, bis zur ruhigen Fahrdienstleiterin Anna - die Dokumentation stellt die unbekannten Helden vor, die den Bahnhof am Laufen halten.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
