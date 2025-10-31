Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Insider-Reportage

Backstage am Hauptbahnhof Wien

ATVFolge vom 31.10.2025
Backstage am Hauptbahnhof Wien

Die Insider-Reportage

Folge vom 31.10.2025: Backstage am Hauptbahnhof Wien

28 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6

"Backstage am Hauptbahnhof Wien" gewährt exklusive Einblicke in die verborgene Welt des größten Verkehrsknotenpunkts Österreichs. Von Stefan, dem präzisen Zugverschieber, bis zur ruhigen Fahrdienstleiterin Anna - die Dokumentation stellt die unbekannten Helden vor, die den Bahnhof am Laufen halten.

