Die Insider-Reportage
Folge vom 15.04.2024: Die Inside Reportage – ÖBB Nachtzug
29 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6
Der Nachtzug bietet heute nicht nur Komfort und Bequemlichkeit, sondern seit je auch eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Reisemöglichkeiten. ATV – die Insider Reportage nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise voller Abenteuer und faszinierender Einblicke in das „Leben am Nachtzug“.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen