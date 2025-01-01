Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 1: Folge 1
88 Min.Ab 12
Assistenzärztin Helena Düsing muss sich heute während ihrer 24-Stunden-Schicht in der Notaufnahme um einen Mann mit einer schweren Kopfverletzung kümmern. Robotikspezialist Dr. Jens Peter Hölzen und Kollege Prof. Mike Laukötter hingegen operieren mithilfe eines vierarmigen Roboters einen komplizierten Zwerchfellbruch. Währenddessen kümmert sich Intensivkranken- und Gesundheitspfleger Jorit Meyer liebevoll und routiniert um seine komatösen Patienten.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
