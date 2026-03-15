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Die Küste Afrikas

Kap Alguhas

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Kap Alguhas

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Die Küste Afrikas

Folge 2: Kap Alguhas

45 Min.Folge vom 15.03.2026

Die Doku-Serie offenbart die Vielfalt der Ökosysteme an der Südküste Afrikas und deren zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Es wird das Leben von verschiedenen Vögeln und Meerestieren gezeigt, begleitet von den täglichen Herausforderungen der einzelnen Spezies.

Weitere Folgen in Staffel 1

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