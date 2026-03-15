Algoa Bay: Letzte Zuflucht der BrillenpinguineJetzt kostenlos streamen
Die Küste Afrikas
Folge 4: Algoa Bay: Letzte Zuflucht der Brillenpinguine
45 Min.Folge vom 15.03.2026
Die Doku-Serie offenbart die Vielfalt der Ökosysteme an der Südküste Afrikas und deren zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Es wird das Leben von verschiedenen Vögeln und Meerestieren gezeigt, begleitet von den täglichen Herausforderungen der einzelnen Spezies.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Küste Afrikas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Reise, Umwelt
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
0
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