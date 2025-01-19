Die Kunst der Hahnenkamm-Rennen: Die verschiedenen Perspektiven der "Kunst" des Megaevents auf der StreifJetzt kostenlos streamen
Die Kunst der Hahnenkamm-Rennen
Folge 1: Die Kunst der Hahnenkamm-Rennen: Die verschiedenen Perspektiven der "Kunst" des Megaevents auf der Streif
Die Dokumentation beleuchtet das Geschehen rund um die Streif aus einer neuen Perspektive. Kunst bildet dabei den roten Faden und das verbindende Element zwischen den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen dieser einzigartigen Sportveranstaltung. So wird das komplexe Zusammenspiel hinter den Kulissen der Hahnenkamm-Rennen nachvollziehbar gemacht. Jeder Aufgabenbereich ist für sich eine eigene „Kunst“: die Kunst der Pistenpräparation, die Kunst, als Athlet mit der Streif umzugehen – eindrucksvoll beschrieben von Aleksander Aamodt Kilde –, die Kunst der Eventorganisation, erläutert von KSC-Präsident Michael Huber, sowie die Kunst, trotz High-Society- und VIP-Trubels den Sport und die Athleten im Mittelpunkt zu halten, wie sie Harti Weirather schildert. Der Film blickt auf die Rennen 2024 zurück und zeigt bislang ungesehene Szenen, visuelle Impressionen der Vorbereitungen sowie persönliche Interviews – und gewährt damit seltene Einblicke hinter die Kulissen eines der spektakulärsten Wintersportereignisse der Welt. Bildquelle: ORF/wwp-group.com/
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