Die liebe Familie - Next Generation: Das Verhältnis
Die liebe Familie - Next Generation
Folge 31: Die liebe Familie - Next Generation: Das Verhältnis
Das Impro-Comedy-Format basiert auf dem gleichnamigen Stegreifspiel aus den 1980er Jahren – jedoch modern erzählt. Jeden Samstagnachmittag lädt Sektionschef Lafite (Herbert Steinböck) mit seiner Frau (Sigrid Hauser) Familie und Freunde zur Jause, begleitet von Sohn Herbie (Herbert Knötzl) und der unverzichtbaren Hausfee Frau Sokol (Gerald Votava). Bei den Lafites herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, es gibt Intrigen, Skandale, Überraschungen und viel Humor. Der Stegreifcharakter bleibt erhalten, da die Schauspieler die Handlung erst kurz vor der Sendung erfahren und überraschende Gäste zusätzlich versuchen, „Die liebe Familie“ aus dem Konzept zu bringen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick