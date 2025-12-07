Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die liebe Familie - Next Generation: Das Verhältnis

ORF1Staffel 1Folge 31vom 07.12.2025
40 Min.Folge vom 07.12.2025

Das Impro-Comedy-Format basiert auf dem gleichnamigen Stegreifspiel aus den 1980er Jahren – jedoch modern erzählt. Jeden Samstagnachmittag lädt Sektionschef Lafite (Herbert Steinböck) mit seiner Frau (Sigrid Hauser) Familie und Freunde zur Jause, begleitet von Sohn Herbie (Herbert Knötzl) und der unverzichtbaren Hausfee Frau Sokol (Gerald Votava). Bei den Lafites herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, es gibt Intrigen, Skandale, Überraschungen und viel Humor. Der Stegreifcharakter bleibt erhalten, da die Schauspieler die Handlung erst kurz vor der Sendung erfahren und überraschende Gäste zusätzlich versuchen, „Die liebe Familie“ aus dem Konzept zu bringen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

ORF1
