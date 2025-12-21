Die liebe Familie - Next Generation - Das GeschenkJetzt kostenlos streamen
Die liebe Familie - Next Generation
Folge 33: Die liebe Familie - Next Generation - Das Geschenk
Als Vorbild für das Impro-Comedy-Format dient das gleichnamige erfolgreiche Stegreifspiel aus den 80er Jahren – natürlich in die heutige Zeit verlegt. Jeden Samstag Nachmittag widmen sich Sektionschef Lafite (Herbert Steinböck) und seine Gattin (Sigrid Hauser) ganz Familie und Freunden und laden zur Jause. Immer mit dabei auch ihr Sohn Herbie (Herbert Knötzl) und die gute Hausfee Frau Sokol (Gerald Votava). Es ist jedes Wochenende wie in einem Taubenschlag bei den Lafites, ein ständiges Kommen und Gehen. Es gibt Intrigen, Skandale und Überraschungen und jede Menge Spass! Stargast in dieser Ausgabe ist Fußball-Legende Toni Polster. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
